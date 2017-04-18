Harran Turizm Sezonuna Umutlu Başladı

MEHMET FATİH ASLAN - Konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarıyla ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkaran Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, turizm sezonuna umutlu başladı.



Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen ve bir dönem Asurlular ile Emevilere de başkentlik yapan Harran, yine ilk İslam üniversitesinin kalıntılarının da yer almasıyla kültür turizmi yapanların tercih ettiği mekanların başında geliyor.



Özellikle fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyo ortamı sağlayan ilçe, halk mimarisinin ürünü konik kubbeli evleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, rasathanesi ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisi ile de ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor.



Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçeye neredeyse hiç turizm turu gerçekleşmediğini ancak bu yıl turların tekrar düzenlenmeye başladığını söyledi.



Bu yıl güzel hava ile birlikte turistlerin ilçeye ilgi göstermeye başladığını belirten Ayca, "Bu yıl turistler turlar ile gelmeye başladı. Bireysel olarak gelen turist sayısında da artış var. Bu yılın turizm açısından çok daha iyi olacağı belli. Sıkıntılı süreci artık aşıyoruz." dedi.



Ayca, bu sezon en az 200 bin turistin ilçeyi gezmesini beklediklerini kaydetti.



Yoğunluk var



Harranlı işletmecilerden Reşat Özyavuz da hafta sonlarında turistlerin yoğun bir şekilde tarihi ilçeyi görmeye geldiğini belirtti.



Özellikle ziyaretçilerin büyük şehirlerden geldiğini ifade eden Özyavuz, "Bu yılki turist yoğunluğundan çok memnunuz. Hafta sonları yakın illerden, Ankara, Konya, Kayseri gibi illerden oldukça fazla misafirlerimiz geliyor. Hafta sonları 800-900 ziyaretçimiz bölgeye geliyor. Böyle devam ederse turist yoğunluğunun daha da artacağından eminiz." diye konuştu.



Turistler Harran'ı sevdi



Bursa'dan ilçeyi gezmeye gelen Suna Güngör ise ilçeye ilk geldiğinde çok severek ayrıldığını, bundan dolayı ikinci kez geldiğini söyledi.



İlçedeki tarihi yapılara hayran kaldığını belirten Güngör, "İlçeyi daha önce kitaplardan okumuştum ve güzel bir yer olduğunu biliyordum. Gelip görünce daha çok sevdim. Arkadaşlarıma da burayı gezmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.



Güllü Hander de ilk kez geldiği ilçede özellikle ören yerlerine hayran kaldığını dile getirdi.