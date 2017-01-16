Harran'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Harran ilçesinde ihtiyaç sahibi 23 öğrenciye kırtasiye ve oyuncak yardımı yapıldı.



Giyimli Mahallesi İlk Okulunda görevli öğretmen İrem Yüksel, bir süre önce okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için çalışma başlattı.



Hayırseverler tarafından temin edilen oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, okulda 23 öğrenciye dağıtıldı.



Yüksel, yaptığı açıklamada, çocukların yüzündeki tebessümün birçok şeyden daha güzel olduğunu söyledi.



Öğrencileri için bir süre önce yardım kampanyası çalışması başlattığını hatırlatan Yüksel, "Bu duruma çocuklarım o kadar sevindi ki bütün gün oyuncaklarla oynamaktan bıkmadı. Bizlerden yardımını esirgemeyen gönlü zengin insanlardan ve özellikle 14 Mart İlkokulundaki öğrenci ve öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Burada bir kardeş sınıfları olduğunu unutmasınlar." dedi.