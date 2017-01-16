Harran'da değişim sürüyor

Belediye ekipleri, son 2 ay içerisinde Harran merkez, Uzunyol, Tekneli, Coşanlar, Sugeldi, Çaltılı, Yenidoğan, Gögeç, Koyunluca ve Küplüce mahallelerinde yol ve mahalle içi stabilize çalışması yaptı.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ilçenin neredeyse tamamında kapsamlı bir program dahilinde çalıştıklarını belirterek, "İlçemizin değişimi ve gelişimini hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda, Harran'ımız her geçen gün biraz daha güzelleşiyor, daha yaşanabilir bir kent haline geliyor. Harran'ımıza hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Uzunyol Mahalle Muhtarı Halil Börütekin de mahallesini çamur deryasından kurtaran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve belediye ekiplerine teşekkür etti.