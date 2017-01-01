Harran'da 2 Bin Suriyeli Aileye Yardım

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve Türkiye Arapları Yardımlaşma Derneği (ARAPDER) Genel Başkanı Şükrü Kırboğa'nın girişimleri ile kamp dışında kalan 2 bin Suriyeli aileye temizlik malzemesi yardımı yapıldı.



Yardım dağıtımı dolayısıyla düzenlenen programa Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Uluslararası Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) Hukuk Danışmanı Mehmet Kırboğa, IMPR yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. IMPR Hukuk Danışmanı Mehmet Kırboğa, Suriyeli ailelere yardımların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bugün de Harran'da 2 bin aileye temizlik malzemesi dağıttık. Duyarlılıklarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve ARAPDER Genel Başkanı Şükrü Kırboğa'ya teşekkür ederiz" dedi.



Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ise, Türk halkı olarak Suriyeli misafirlere her zaman ensar, muhacir anlayışıyla sahip çıktıklarını ifade etti. Özyavuz, "Gerek Türkiye'de, gerekse sınırlarımız dışında olup da zor durumda olan kardeşlerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugün ilçemizde 2 bin Suriyeli aileye temizlik malzemesi dağıttık. Bu konuda IMPR yetkililerine ve ARAPDER Genel Başkanı Şükrü Kırboğa'ya teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA