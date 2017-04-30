Harput'tan Haliç'e Kürsübaşı Konseri
Şef Kenan Çimtay yönetiminde Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 30 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi Eyüp Salonu'nda!
Şef Kenan Çimtay yönetiminde Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 30 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi Eyüp Salonu'nda!
Harput ( Elazığ ) musikisinde yer alan Harput türkülerinin koro ve solo olarak sunumu.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Haliç Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 19
Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Harput'tan Haliç'e Kürsübaşı Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io