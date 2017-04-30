Harput'tan Haliç'e Kürsübaşı Konseri

Şef Kenan Çimtay yönetiminde Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 30 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi Eyüp Salonu'nda!

Harput'tan Haliç'e Kürsübaşı Konseri

Şef Kenan Çimtay yönetiminde Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 30 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi Eyüp Salonu'nda!

Harput ( Elazığ ) musikisinde yer alan Harput türkülerinin koro ve solo olarak sunumu.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Haliç Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 19

Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Harput'tan Haliç'e Kürsübaşı Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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