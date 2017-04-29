Elazığ'da "Harput-Palu Kültür Yolu Tren Yolculuğu" etkinliği düzenlendi.



Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, yaklaşık bin 500 kişi Elazığ Garı'ndan tren ile tarihi Palu ilçesine götürüldü.



Palu'ya gelen vatandaşlar, Mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile Hükümet Konağı bahçesinde açılan "Palu sanatsal ve kültürel" sergisini gezdi.



Etkinlik kapsamında, Palu Kalesi'ni gezen vatandaşlar, kalede uçurtmalar uçurup keyifli zaman geçirdi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ, ilçenin bölgenin en önemli tarihi ve turistik merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Etkinlik ile ilçenin turizmini harekete geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Demirbağ, "Tarihimize ışık tutacak bu tür yolculuklar bu tür etkinlikler bizim için çok değerlidir. İlimizin turizmine katkı sağlayacak önemli adımlardan biri olduğuna inanıyorum." dedi



Palu'nun 3 bin yıllık bir geçmişe sahip bir ilçe olduğunu aktaran Kaymakam Mehmet Öztürk de yörenin medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve birçok kültürün burada çıktığını dile getirdi.



İlçenin bölgede öneminin büyük olduğunu vurgulayan Öztürk, "Restorasyon çalışmaları yaparak bu tarihin gelecek kuşaklara aktarılması ve bunlara sahip çıkma açısından bir çok çalışma yapıyoruz." diye konuştu



Geziye katılan emekli öğretmen Semra Erkuş ise 15 yıldır Elazığ'da yaşadığını, Palu'yu merak ettiğini belirterek, "Ortam çok güzel. Hiç tanımadığın insanlar ile beraber aynı yere yolculuk yapıyorsun, aynı heyecanı yaşıyorsun." dedi.



Vatandaşlardan Azra Su Çetiner, ilçenin çok güzel olduğunu dile getirdi.