Harput İçin Tarihi Adım

Bu kapsamda sürdürülen girişimler neticesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve kadim bir geçmişi bünyesinde barındıran Harput'un, UNESCO dünya miras listesine dahil edilmesi için Ankara'da geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağların gerçekleştirdiği programda Harput'un statüsü ve geleceği hakkında önemli gelişmeler kaydedildi.

ÇAĞLAR: HARPUT BU LİSTEDE YER ALMALI

Elazığ Belediyesi'yle birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde Harput'u evrensel bir boyuta taşımak istediklerini belirten Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar gerçekleştirdiği konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

"4 bin yıllık tarihi, kültürü ve doğal varlıklarıyla bugüne kadar kaderine terk edilmiş bu sessiz ve suskun şehri dünyaya takdim etmeye ve tanıtmaya çalışacağız. Bu projeyi kendisine takdim ettiğimde heyecanlanan ve bizimle birlikte koşmayı kabul eden Sayın Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'a tekrardan huzurunuzda teşekkür ederim. Bugüne kadar Türkiye'den 16 varlık UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Bu listeye baktığımızda bu varlıklarla Harput'u mukayese ettiğimizde, karşılaştırdığımızda onlarla beraber Harput'unda bu listede yer alması gerektiğini görüyoruz" dedi.

REKTÖR DEMİRDAĞ: HEM ŞEHRİMİZ HEM ÜLKEMİZ KAZANACAK

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kubbeddin Demirdağ ise gecikmişte olsa Harput adına atılan adımların çok önemli olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Harput'umuzun dünya kültür mirasına kaydedilmesi işleminin bugün itibariyle bir aşamaya gelmiş olması önemli bir durum. Sanatıyla, kültürüyle bizler için çok ayrı bir değere sahip Harput'umuzun bu listeye girmesi hem şehrimiz, hem ülkemiz hem de Harput adına sevindirici olacak. Bu yola girmiş olmak bile olumludur" dedi.

BAŞKAN YANILMAZ: HARPUT'U DÜNYA MİRAS LİSTESİNE DAHİL EDECEĞİZ

Yaptığı konuşmada Harput'un, binlerce yıllık geçmişiyle bünyesinde bir tarih barındırdığını ve böyle bir listede olmayı sonuna kadar hak ettiğini söyleyen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, uzun süreden beridir yaptıkları çalışmaların değerlendirmesini yapacaklarını belirttiği toplantıda şu açıklamalarda bulundu:

"Harput'un bir yaşam merkezi olmasını istiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler göreve geldiğimizde Harput'u bir mezarlık şehri veya sadece akşam yemeklerinin yendiği bir mekan olmaktan çıkarıp hak ettiği değere kavuşturacağımızın sözünü vermiştik. Bu adımlarımız neticesinde sadece Harput ve şehrimiz kazançlı çıkmayacak, bütün bir insanlık ve dünya kazançlı çıkacak" dedi. Daha sonra Harput'ta gerçekleştirilen çalışmalara değinen Başkan Yanılmaz, konuşmalarına şu şekilde devam etti:

"Harput'ta 'Harput Kültür Evi' yapıyoruz. Aynı zamanda TÜRSAB'a yer verdik onlar da yeni bir yer yapıyor. Harput'un, insanların ve turistlerin keyifle gezeceği bir mekan olması yolunda çalışıyoruz. bu girişimlerimiz neticesinde de Harput'a onlarca yüzlerce turist kafilesi gelecek ve Harput'u gezecekler. UNESCO çalışmalarımızda bu vesile ile başladı. 16 Mayıs 2017 de Paris'te UNESCO'nun kendi konferans salonunda dünyaca meşhur Profesörümüz İlber Ortaylı tarafından Harput tanıtılacak. İnanıyorum ki 2017 yılı Harput'un dünya miras geçici listesine alınacağı yıl olacak. Sonra kalıcı olması için mücadele vereceğiz. Zor bir süreç içerisindeyiz ama bu zor süreci hep birlikte sürdüreceğiz ve Harput'u dünya miras listesine alacağız. Ben bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

MİLLETVEKİLİ AÇIKKAPI: EKONOMİYE CANLILIK GELECEK

Harput'un UNESCO dünya mirası listesine alınmasıyla birlikte çok daha farklı bir sürecin ve farklı kazanımların başlayacağına dikkat çeken Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, konuşmasında Harput'un listeye dahil edilmesiyle birlikte kazanacağı avantajlara değindi. Dünya mirası listesine alınan yerlerin, tarihi açıdan daha iyi bilen yerler haline geldiğini vurgulayan Açıkkapı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"UNESCO'ya üye olan yerlerin tarihi yerleri değerleniyor. Özellikle bulunduğu yörenin dikkat çekmesini sağlıyor. Diğer bir husus ise Harput'umuz hem yerli hem yabancı turist çekmiş olacak. Ekonomisini güçlendirmiş olacaktır. Ayrıca biz bu listeye girdiğimiz zaman UNESCO önemli kaynaklar ve finans ayırmaktadır. Bu sayede biz bu kaynaklardan faydalanarak Harput'u daha iyi bir mekan haline getirmiş olacağız. Listedeki yerleri UNESCO'nun teşvik eden bir görüntüsü ve gücü var. Çünkü listeye alındıktan sonra gerekli çalışmalar yapılmaz ise UNESCO'nun tekrar bu listeden çıkarma gibi bir caydırması var. Bu açıdan baktığımızda listeye girdiğimiz zaman Harput'umuza daha çok sahip çıkmış olacağız" dedi.