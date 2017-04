Harper's Bazaar İkon Fotoğraflarını Empire State Binasına Yansıttı

NEW Moda dergisi Harper's Bazaar kuruluşunun 150. yılını New York'ta renkli bir gösteriyle kutladı.



Ünlü kadın moda dergisi, 150. yılı anısına New York'un simgesi Empire State binasının kuzey cephesini birkaç saatliğine moda podyumuna çevirdi.



Dergi, 150 yıllık tarihinde ikon haline gelmiş bazı kapak fotoğraflarını binaya yansıttı. Bu fotoğraflar arasında Audrey Hepburn, Reese Witherspoon ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler de yer aldı.



Yansıtılan kapaklar arasında Andy Warhol ve Richard Avedon'ın çalışmaları da bulunuyor.



Empire State binasının tepe kısmı yıllardır önemli gün ve toplumsal olaylarda ilgili renklerle aydınlatılıyordu. 2012 yılında ise gelişmiş led teknolojisiyle binanın büyük bölümünü milyonlarca renkle aydınlatabilecek yeni bir sistem kuruldu.



Dergi yöneticileri saat 20.30'dan 24.00'e kadar süren ve binanın 42 katını kaplayan gösterinin maliyetine ilişkin açıklama yapmadı.