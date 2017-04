Clout Theatre'dan ikincikat desteğiyle Harikulade "Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı" Mayıs'ta ikincikat'ta!



Londra merkezli Clout Theatre topluluğunun İstanbullu sanatçılarla ilk kez bir araya gelerek gerçekleştirdiği oyunda, birbirlerine yetemeyen ve eve hapsolmuş bir çiftin ilişkisi sıra dışı bir sahnelemeyle anlatılıyor. 2012 yılında Paris'te kurulan ve genel sanat yönetmenliğini Jacques Lecoq Okulu'ndan mezun Mine Çerçi ve Sacha Plaige'in yaptığı Clout Theatre ilk İstanbul prodüksiyonunu Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu'nun kurucuları ve eğitmenlerinden Güray Dinçol ve Sena Taşkapılıoğlu ile gerçekleştiriyor.



Sözsüz tasarlanan Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı, duvarların sürekli hareket ettiği soyut bir ev içinde yaşayan bir erkekle bir kadının ilişkisini ve bu ilişkinin geçirdiği evreleri konu alıyor. Işık, ses ve müziğin gerçeküstü bir dünya oluşturduğu bu oyun seyirciye farklı bir tiyatro deneyimi sunuyor.



Clout Theatre'ın oyunları 2012 yılından beri başta İngiltere olmak üzere Çin, Rusya, Almanya gibi birçok ülkede festivallere katıldı ve Edinburgh Fringe Festivali'nde iki sene üst üste Total Theatre Ödülleri'nde 'Emerging Artist' kategorisine aday gösterildi. 2014 yılında İstanbul'a How A Man Crumbled (Bir Adam Böyle Ufalandı) ve The Various Lives of Infinite Nullity (Sonsuz Beyhudeliğin Muhtelif Yaşantıları) oyunlarıyla turneye gelen topluluk halen Londra ve İstanbul'da hareketi, sesi ve ışığı kurgunun merkezine alarak farklı teatral gerçeklik arayışlarına devam etmektedir.



Süre: 60 dakika



Künye;



Konsept ve Yönetim: Mine Çerçi



Metin Yazımı: Mine Çerçi, Güray Dinçol, Sena Taşkapılıoğlu



Oyuncular: Güray Dinçol, Sena Taşkapılıoğlu



Ses Tasarım ve Müzik: Eda Er



Işık Tasarım: Utku Kara



Kostüm Tasarım: İnci Kangal Özgür



Dekor Tasarım: Mine Çerçi



Dekor Uygulama: Marta Montevecchi



Teknik Uygulama: Koray Doğan



Makyaj: Ülkü Şahin



Proje Asistanı: Mina Ertem



Teknik Uygulama: Koray Doğan



Afiş Tasarımı: Uğur Açıkgöz



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 01.05.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.05.2017 20: 30: 00



Kategori : Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır