Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı

Clout Theatre'dan ikincikat desteğiyle Harikulade "Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı" Mayıs'ta ikincikat'ta!

Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı

Clout Theatre'dan ikincikat desteğiyle Harikulade "Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı" Mayıs'ta ikincikat'ta!

Londra merkezli Clout Theatre topluluğunun İstanbullu sanatçılarla ilk kez bir araya gelerek gerçekleştirdiği oyunda, birbirlerine yetemeyen ve eve hapsolmuş bir çiftin ilişkisi sıra dışı bir sahnelemeyle anlatılıyor. 2012 yılında Paris'te kurulan ve genel sanat yönetmenliğini Jacques Lecoq Okulu'ndan mezun Mine Çerçi ve Sacha Plaige'in yaptığı Clout Theatre ilk İstanbul prodüksiyonunu Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu'nun kurucuları ve eğitmenlerinden Güray Dinçol ve Sena Taşkapılıoğlu ile gerçekleştiriyor.

Sözsüz tasarlanan Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı, duvarların sürekli hareket ettiği soyut bir ev içinde yaşayan bir erkekle bir kadının ilişkisini ve bu ilişkinin geçirdiği evreleri konu alıyor. Işık, ses ve müziğin gerçeküstü bir dünya oluşturduğu bu oyun seyirciye farklı bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Clout Theatre'ın oyunları 2012 yılından beri başta İngiltere olmak üzere Çin, Rusya, Almanya gibi birçok ülkede festivallere katıldı ve Edinburgh Fringe Festivali'nde iki sene üst üste Total Theatre Ödülleri'nde 'Emerging Artist' kategorisine aday gösterildi. 2014 yılında İstanbul'a How A Man Crumbled (Bir Adam Böyle Ufalandı) ve The Various Lives of Infinite Nullity (Sonsuz Beyhudeliğin Muhtelif Yaşantıları) oyunlarıyla turneye gelen topluluk halen Londra ve İstanbul'da hareketi, sesi ve ışığı kurgunun merkezine alarak farklı teatral gerçeklik arayışlarına devam etmektedir.

Süre: 60 dakika

Künye;

Konsept ve Yönetim: Mine Çerçi

Metin Yazımı: Mine Çerçi, Güray Dinçol, Sena Taşkapılıoğlu

Oyuncular: Güray Dinçol, Sena Taşkapılıoğlu

Ses Tasarım ve Müzik: Eda Er

Işık Tasarım: Utku Kara

Kostüm Tasarım: İnci Kangal Özgür

Dekor Tasarım: Mine Çerçi

Dekor Uygulama: Marta Montevecchi

Teknik Uygulama: Koray Doğan

Makyaj: Ülkü Şahin

Proje Asistanı: Mina Ertem

Teknik Uygulama: Koray Doğan

Afiş Tasarımı: Uğur Açıkgöz

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : İkincikat Karaköy

Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2

Başlangıç Saati : 01.05.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 29.05.2017 20: 30: 00

Kategori : Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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