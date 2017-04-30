Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı
Clout Theatre'dan ikincikat desteğiyle Harikulade "Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı" Mayıs'ta ikincikat'ta!
Clout Theatre'dan ikincikat desteğiyle Harikulade "Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı" Mayıs'ta ikincikat'ta!
Londra merkezli Clout Theatre topluluğunun İstanbullu sanatçılarla ilk kez bir araya gelerek gerçekleştirdiği oyunda, birbirlerine yetemeyen ve eve hapsolmuş bir çiftin ilişkisi sıra dışı bir sahnelemeyle anlatılıyor. 2012 yılında Paris'te kurulan ve genel sanat yönetmenliğini Jacques Lecoq Okulu'ndan mezun Mine Çerçi ve Sacha Plaige'in yaptığı Clout Theatre ilk İstanbul prodüksiyonunu Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu'nun kurucuları ve eğitmenlerinden Güray Dinçol ve Sena Taşkapılıoğlu ile gerçekleştiriyor.
Sözsüz tasarlanan Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı, duvarların sürekli hareket ettiği soyut bir ev içinde yaşayan bir erkekle bir kadının ilişkisini ve bu ilişkinin geçirdiği evreleri konu alıyor. Işık, ses ve müziğin gerçeküstü bir dünya oluşturduğu bu oyun seyirciye farklı bir tiyatro deneyimi sunuyor.
Clout Theatre'ın oyunları 2012 yılından beri başta İngiltere olmak üzere Çin, Rusya, Almanya gibi birçok ülkede festivallere katıldı ve Edinburgh Fringe Festivali'nde iki sene üst üste Total Theatre Ödülleri'nde 'Emerging Artist' kategorisine aday gösterildi. 2014 yılında İstanbul'a How A Man Crumbled (Bir Adam Böyle Ufalandı) ve The Various Lives of Infinite Nullity (Sonsuz Beyhudeliğin Muhtelif Yaşantıları) oyunlarıyla turneye gelen topluluk halen Londra ve İstanbul'da hareketi, sesi ve ışığı kurgunun merkezine alarak farklı teatral gerçeklik arayışlarına devam etmektedir.
Süre: 60 dakika
Künye;
Konsept ve Yönetim: Mine Çerçi
Metin Yazımı: Mine Çerçi, Güray Dinçol, Sena Taşkapılıoğlu
Oyuncular: Güray Dinçol, Sena Taşkapılıoğlu
Ses Tasarım ve Müzik: Eda Er
Işık Tasarım: Utku Kara
Kostüm Tasarım: İnci Kangal Özgür
Dekor Tasarım: Mine Çerçi
Dekor Uygulama: Marta Montevecchi
Teknik Uygulama: Koray Doğan
Makyaj: Ülkü Şahin
Proje Asistanı: Mina Ertem
Teknik Uygulama: Koray Doğan
Afiş Tasarımı: Uğur Açıkgöz
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : İkincikat Karaköy
Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2
Başlangıç Saati : 01.05.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 29.05.2017 20: 30: 00
Kategori : Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır