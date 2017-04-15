Harika Kanatlar Müzikali
TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.
TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.
"Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösterimiz seyircilerini bekliyor.
Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösterimizde yerinizi alın."
Yapım: Philosopher Event Media
Lisans: Armağan Oyuncak
-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.
"Harika Kanatlar müzikali lisanslı bir etkinliktir."
Detaylar :
İl : Konya
İlce : Meram
Mekan : Özel Gençlik İlköğretim Okulu Konferans Salonu
Mekan Adresi : Durunday Mahallesi, Durunday Mh. Büyükçiçek Sokak No: 11, 42140
Başlangıç Saati : 15.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Harika Kanatlar Müzikali
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır