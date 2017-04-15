Harika Kanatlar Müzikali

TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.

Harika Kanatlar Müzikali

TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.

"Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösterimiz seyircilerini bekliyor.

Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösterimizde yerinizi alın."

Yapım: Philosopher Event Media

Lisans: Armağan Oyuncak

-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.

"Harika Kanatlar müzikali lisanslı bir etkinliktir."

Detaylar :

İl : Konya

İlce : Meram

Mekan : Özel Gençlik İlköğretim Okulu Konferans Salonu

Mekan Adresi : Durunday Mahallesi, Durunday Mh. Büyükçiçek Sokak No: 11, 42140

Başlangıç Saati : 15.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Harika Kanatlar Müzikali

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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