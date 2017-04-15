TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.



"Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösterimiz seyircilerini bekliyor.



Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösterimizde yerinizi alın."



Yapım: Philosopher Event Media



Lisans: Armağan Oyuncak



-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.



"Harika Kanatlar müzikali lisanslı bir etkinliktir."



Detaylar :



İl : Konya



İlce : Meram



Mekan : Özel Gençlik İlköğretim Okulu Konferans Salonu



Mekan Adresi : Durunday Mahallesi, Durunday Mh. Büyükçiçek Sokak No: 11, 42140



Başlangıç Saati : 15.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Harika Kanatlar Müzikali



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır