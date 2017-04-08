Harika Kanatlar Müzikali

TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.

Harika Kanatlar Müzikali

TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.

"Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösterimiz seyircilerini bekliyor.

Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösterimizde yerinizi alın."

Yapım: Philosopher Event Media

Lisans: Armağan Oyuncak

-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.

"Harika Kanatlar müzikali lisanslı bir etkinliktir."

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : Bostanlı Suat Taşer Tiy.

Mekan Adresi : Cemal Gürsel Cad. Hasan Ali Yücel Blv., 2009. Sk.

Başlangıç Saati : 09.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Harika Kanatlar Müzikali

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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