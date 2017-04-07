Harika Kanatlar
TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.
TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.
"Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösterimiz seyircilerini bekliyor.
Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösterimizde yerinizi alın."
Yapım: Philosopher Event Media
Lisans: Armağan Oyuncak
-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.
"Harika Kanatlar müzikali lisanslı bir etkinliktir."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Trump Towers
Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Harika Kanatlar
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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