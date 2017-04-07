TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.



"Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösterimiz seyircilerini bekliyor.



Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösterimizde yerinizi alın."



Yapım: Philosopher Event Media



Lisans: Armağan Oyuncak



-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.



"Harika Kanatlar müzikali lisanslı bir etkinliktir."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Trump Towers



Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Harika Kanatlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır