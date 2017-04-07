Harika Kanatlar

TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.

Harika Kanatlar

TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.

"Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösterimiz seyircilerini bekliyor.

Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösterimizde yerinizi alın."

Yapım: Philosopher Event Media

Lisans: Armağan Oyuncak

-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.

"Harika Kanatlar müzikali lisanslı bir etkinliktir."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Trump Towers

Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Harika Kanatlar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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