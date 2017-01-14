TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar", 15 Ocak'ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda çocuklarla buluşuyor.



"Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösterimiz seyircilerini bekliyor.



Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösterimizde yerinizi alın."



Yapım: Philosopher Event Media



Lisans: Armağan Oyuncak



-24 ay ve üzeri çocuklar bilete tabidir.



"Harika Kanatlar müzikali lisanslı bir etkinliktir."