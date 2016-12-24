TÜMÜ
Haberler Search
Harika Kanatlar

Harika Kanatlar

TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.

Harika Kanatlar

TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Harika Kanatlar" Türkiye turnesinde müzikal sahne gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.

Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösterimiz seyircilerini bekliyor.

Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösterimizde yerinizi alın.

Yapım: Philosopher Event Media

Lisans: Armağan Oyuncak

*24 ay üzeri çocuklar bilete tabidir.

**Harika Kanatlar müzikali lisanslı bir etkinliktir.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads