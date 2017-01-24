Demet Sabancı Çetindoğan ve Cengiz Çetindoğan'ın 1997 yılından bu yana bir araya getirdiği hat koleksiyonundaki seçme eserlerden oluşan "Harflerin Sanata Yansıması" sergisi açıldı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediyesi Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Demet Hanım'ı ve Cengiz Bey'i bu güzel sergiyi İstanbullulara açtıkları için tebrik ediyorum. Hat sanatı bizim yüz yıllardır bu coğrafyada icra ettiğimiz, resimden zor ve öğrenilmesi emek isteyen ama bir defa başlanıldığında tarihe iz bırakılabilen bir sanat." dedi.
Şahin, tarihte hat sanatının en iyi icra edildiği yerin İstanbul olduğunu ve bugün de bu sanatın İstanbul'da yeniden gün yüzüne çıkartıldığını belirterek, bu serginin büyük koleksiyonerler için bir örneklik teşkil etmesini umduğunu belirtti.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk belediyesi olan 1879'da yapılan Beyoğlu Belediyesi binasının ilk kez restore edildiğini ve serginin açıldığı salonu ise bir sanat galerisi olarak düşündüklerini belirterek, "Harflerin Sanata Yansıması" sergisini açmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Demircan, "Hattatların mürekkep ve divitle inşa ettikleri ihtişamlı bir medeniyetin sanata dönüştüğü güzel bir sergideyiz. 'Kur'an Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu ve İstanbul'da yazıldı' sözünü hatırlarsınız. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Hamit Aytaç gibi nicelerinin eserleri bugün burada. Şeyh Hamdullah aynı zamanda Beyoğlu'ndaki Okçular Tekkesi'nin de kemankeşidir. O da Beyoğluludur. Bugün bile hepimizin evinin duvarında bir hat asılıdır. Medeniyetimiz yazıya sadece bir iletişim aracı olarak bakmaz." diye konuştu.
Demet Sabancı Çetindoğan ise Demsa Grup olarak yaklaşık 20 yıl önce koleksiyonu oluşturmaya başladıklarını ve koleksiyondan 16'ncı ve 20'nci yüzyıl arasında oluşan değerli bir bölümü sanatseverlere paylaştıklarını ifade ederek, buna imkan sunan Beyoğlu Belediyesine teşekkürlerini iletti.
Serginin küratörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gündüz de sergide, meşhur hattatlara ait Kur'an-ı Kerim, hilye ve levhalardan oluşan 40 parçaya yakın eseri seçerek sergilediklerini aktardı.
Sergi, 24 Şubat tarihine kadar Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda görülebilecek.
Harflerin Sanata Yansıması" Sergisi Açıldı
Demet Sabancı Çetindoğan ve Cengiz Çetindoğan'ın 1997 yılından bu yana bir araya getirdiği hat koleksiyonundaki seçme eserlerden oluşan "Harflerin Sanata Yansıması" sergisi açıldı.
Demet Sabancı Çetindoğan ve Cengiz Çetindoğan'ın 1997 yılından bu yana bir araya getirdiği hat koleksiyonundaki seçme eserlerden oluşan "Harflerin Sanata Yansıması" sergisi açıldı.