Üsküdar Belediyesince düzenlenen "Harem'den Halep'e Yardım Seferberliği" kampanyası kapsamında, 10 tır yardım malzemesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye gönderildi.



Kampanyanın organizatörlerinden Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye savaşının ilk gününden bu yana ailelerin yardımına koştuklarını söyledi.



Üsküdar Belediyesinin "Harem'den Halep'e Yardım Seferberliği" kampanyasıyla bugün 10 tırı Suriye'ye uğurladıklarını belirten Özdal, "Sadakadataşı Derneğimiz aracılığıyla gönderilen yardım tırları Halep'ten kaçarak İdlib'e gelen ailelere ulaştırılacak." dedi.



Özdal, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.



Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Serdar Güleç de belediyelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan yardımları Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiklerini anlatarak, "Yeni yılın başında hayata geçirilen 'Harem'den Halep'e Yardım Seferberliği' kapsamında 100 tırlık yardımı bölgeye ulaştırmış oluyoruz." diye konuştu.



İçerisinde insani yarım malzemeleri bulunan tırlar, Sadakataşı Derneği aracılığıyla Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye uğurlandı.