Harçlıklarıyla Sokak Hayvanları İçin Mama Alıyorlar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir lisenin öğrencileri, başlattıkları sosyal sorumluluk çalışması kapsamında, harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor.



Gelibolu Anadolu Lisesinden 32 öğrenci, İngilizce öğretmeni Yeşim Aydoğdu'nun önerisiyle, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattı. Öğrencilerin biriktirerek öğretmenlerine verdiği harçlıklarıyla, çok sayıda hayvanın beslenebilmesini sağlayacak mama ve süt alındı.



Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği de öğrencilere mama ve mama kabı desteğinde bulundu. Öğrenciler, derslerinden arta kalan zamanlarda okul çevresi ve ilçenin değişik noktalarında sokak hayvanlarına mama bırakıyor.



Öğretmen Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olmaları önerisini öğrencilerin hemen kabul ettiğini belirtti.



Okul Müdürü Erol Ergün ile diğer öğretmenlerin de kendilerini desteklediğini anlatan Aydoğdu, "Okuldaki diğer öğrencilerimiz de istedikleri zaman çalışmaya katılıyorlar." dedi.



Öğrencilerden Hatice Sude Ara ise başlattıkları sosyal sorumluluk çalışmasını daha ileriye taşımak istediklerini kaydederek, "Önce evlerimizde kalan yemekleri getirerek işe başlamıştık. Ancak aksaklıklar olunca mama almaya başladık. Her ayın 20'sinde gönüllü olarak arkadaşlarımızla para veriyoruz. Toplanan paralarla da mama ve süt alarak hayvanları besliyoruz." ifadelerini kulladı.