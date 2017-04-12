Harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdüler

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Giyim Mağazası, Aşevi, Eşya Desteği, Evde Bakım Hizmeti, İmece Kart Alışveriş Desteği ve Gıda Destek Paketleri ile her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ederken, vatandaşların gerek bağış gerekse doğrudan ihtiyaç sahiplerine yardım taleplerini de bir köprü görevi görerek gerçekleştiriyor.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ ARACILIĞI İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTILAR

Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri Cansu Arslan ve Gamze Bulut da harçlıklarından biriktirdikleri ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak isterken destekleri Süleymanpaşa Belediyesi aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

BİR AİLENİN AYLIK MUTFAK MASRAFLARINI ÜSTLENDİLER

Maddi olarak zor günler geçiren bir ailenin aylık mutfak masraflarını üstlenen üniversite öğrencileri, aileden gelen liste doğrultusunda ilk alışverişlerini yaparak aileye teslim ettiler.

CANSU ARSLAN: "AYLIK 50 LİRA 100 LİRA KENARA ATIP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BURADA DA YARDIM ETMEYE KARAR VERDİK"

Tekirdağ'a gelmeden önce yaşadıkları şehirlerde de ihtiyaç sahiplerine çeşitli desteklerde bulunduklarını ifade eden Cansu Arslan; "Her insanın geliri maalesef bir olmuyor. Bazılarımız olumsuz koşullarda dünyaya geliyor. Biz de bu olumsuzluğu bir nebze olsun ortadan kaldırabilmek için çözüm arayışına girdik. Tekirdağ'da okumaya başlamadan önce de kendimizce böyle yardımlarda bulunuyorduk. Gamze ile tanıştıktan sonra çok yakın arkadaş olduk. Allaha şükür bizim gelirimiz birçok ihtiyaç sahibine göre daha iyi. Aylık 50 lira 100 lira kenara atıp ihtiyaç sahiplerine burada da yardım etmeye karar verdik." dedi.

"SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İLE İLETİŞİME GEÇİP NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ GEREKTİĞİNİ DANIŞTIK"

Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmakta güçlük çektiklerini ve Süleymanpaşa Belediyesi ile yollarının kesişmesini anlatan Cansu Arslan; "Sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi aradık. Bize gelen talepler genelde bizim düzeyimizde geliri olan okuyan insanlardan oldu. Ancak daha ihtiyacı olanlar olabileceğini düşündük. Süleymanpaşa Belediyesi'nin Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gösterileri oluyordu. Bu gösterilerin biri öncesi Süleymanpaşa Belediyesi ile iletişime geçip nasıl bir yol izlememiz gerektiğini danıştık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu çalışmaların yapıldığını ifade ettiler. Sonrasında ihtiyaç sahibi bir ailenin olduğu bilgisi geldi. Bizde harçlıklarımızdan ayırdığımız para ile ailenin mutfak alışverişini üstlendik." diye konuştu.

GAMZE BULUT: "HER ZAMAN BİZLERDEN DAHA DA KÖTÜ DURUMDA İNSANLAR OLDUĞUNU

UNUTMAYALIM"

İhtiyaç sahibi aile ile olan görüşmelerini ve hissetiklerini değerlendiren Gamze Bulut; "İhtiyaç sahibi ailemiz 2 çocuklu aile büyüklerinin de yaşadığı geniş bir aile. Başta çekinseler de çok mutlu oldular. Her zaman bizlerden daha da kötü durumda insanlar olduğunu unutmayalım. Kenara atabileceğimiz çok küçük paraların birikmesi ile o insanlara yardım edebiliriz. Herkes bunu yapmalı. İnsanı mutlu eden gurur verici bir duygu." İfadelerini kullandı.

SİZLERDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLABİLİRSİNİZ

Sizlerde ihtiyaç sahiplerine ister Süleymanpaşa Belediyesi aracılığı ile isterseniz de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yönlendirmesi ile direkt yardım elinizi uzatabilir, zor durumdaki vatandaşlarımızın yüzlerinde de tebessüm oluşturabilirsiniz.

