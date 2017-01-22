Harçlıklarıyla Çocuk Kliniğini Donattılar

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğindeki 23 oda, çocuklar tarafından yeniden donatıldı.



Çocukların harçlıklarını biriktirerek yaptıkları bağışlarla 23 karyola, yatak ve yeni perdeler alarak klinik odalarını yeniledi. Çocuk kliniğinde yenilenen odaların açılışına Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıtez, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Gürel, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı Prof. Dr. Betül B. Sevinir, Tan Eğitim Kurumlarının Kurucusu Şükrü Akyollu, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, öğretim üyeleri ve öğretmenler katıldı.



Başhekim Doç. Dr. Yakup Canıtez, harçlıklarını biriktirerek, hasta çocukların hastanedeki tedavi koşulları için yardımda bulunan okul çocukları adına, Akyollu'ya teşekkür plaketi sundu.



Konuklar daha sonra yenilenen odaları gezdi. - BURSA