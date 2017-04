Harçlıklarını Yetim Kardeşleri İçin Biriktiriyorlar

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kampanya dahilinde iyilikte yarışan sınıflar yetim kardeşler edindi.



Proje hakkında bilgi veren Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu "Bakanlığımız ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde yürütülen "İyilikte Yarışan Sınıflar Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi kapsamında yetim kardeş edinen öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve okullarını kutluyoruz. Kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, empati ve değerler eğitimi faaliyetlerinde farkındalık sağlamak amacını taşıyan proje ile bir sınıftaki öğrenciler her ay harçlıklarından biriktirdikleri 100 lira ile yetim kalmış bir çocuğun ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabiliyor. Ayrıca İHH kumbaralarına biriktirilen paralar vakıf tarafından yetimlerin ihtiyaçları için kullanılıyor. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini geliştiren başkalarını düşünmeye yönelten bu kampanyaya Havran'daki tüm okullarımızın üst düzeyde katılımını bekliyoruz."dedi. - BALIKESİR