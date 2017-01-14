Harçlıklarını Kızaklı Çay Servisinden Çıkarıyorlar

MESUT VAROL / YUSUF SOYALP - Van'ın Gevaş ilçesinde dört lise öğrencisi kayak merkezine tahta kızaklarla taşıdıkları termostaki çayı, kayakveverlere satarak okul harçlıklarını çıkarıyor.



Van'da kış sezonuna hazır hale getirilmesinin ardından kayakseverlerin hizmetine açılan Abalı Kayak Merkezi, hafta sonları bazı lise öğrencilerinin gelir kaynağı oldu.



Abalı köyünde yaşayan dört lise öğrencisi, evlerinde hazırladıkları ve termosa doldurdukları çayı sabah erken saatte kendi yaptıkları tahta kızaklara yükleyerek kayak merkezine getiriyor.



Soğuk havaya rağmen kayak merkezinin 2 bin 200 rakımlı birinci etap zirvesine gelen öğrenciler, teleskiyle yukarı çıkan kayakseverlere çay satarak hem okul harçlıklarını çıkarıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.



"Günde 100 bardağa yakın satıyoruz"



Lise ikinci sınıf öğrencisi Faruk Yüzgüleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kayakseverlerin hafta sonu akın ettiği zirvede çay sattıklarını söyledi.



Sabah erken saatte evlerinde hazırladıkları çayı soğumaması için termoslara koyduklarını ve kendi çabalarıyla yaptıkları tahta kızaklarla kayak merkezine getirdiklerini anlatan Yüzgüleç, "Her hafta sonu buraya gelerek çay, su ve kek satıyoruz. Termosları, kızaklarla çekerek yukarı getiriyoruz. Bazen çok soğuk oluyor, üşüyoruz ama akşam saatlerine kadar burada kalıyoruz. Günde 100 bardağa yakın çay satıyoruz. 30-50 lira arasında para kazanıyoruz. Bu parayı hafta içi okulda harçlık olarak kullanıyoruz."



"Bir saatlik yürümenin ardından zirveye geliyoruz"



Öğrencilerden Salih Yılmaz ise hafta içi okula gittiğini, hafta sonu da kayak merkezine gelerek çay sattığını anlattı.



Üşümemek için kalın elbiseler giydiklerini ifade ede Yılmaz, şöyle devam etti:



"Kayak merkezine geleceğimiz günler çok erken saatte kalkıyoruz. Annelerimiz çayı kaynattıktan sonra termoslara koyuyor. Yaklaşık bir saatlik yürümenin ardından zirveye geliyoruz. Kayak yapanlara çay satıyoruz. Günde bazen 50 lira kazanıyorum. Bununla ailemize katkı sağlıyoruz. Hiç kazanamadığımız ya da çok az para kazandığımız günler de oluyor. Kazanamadığımızda üzülüyoruz. Çünkü çok soğuk oluyor."



Öğrencilerden İbrahim Soyalp da çay sattıkları merkezde zaman zaman kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını ifade ederek, "Kayakseverler zirveye geldiklerinde çay içmek istiyorlar. Bizler de onlara çay servis ediyoruz. Kazandığımızla ailelerimize yük olmaktan kurtuluyoruz." dedi.