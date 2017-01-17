Harçlıklarını Haleplilere Gönderdiler

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan 276 öğrenci, harçlıklarını Haleplilere gönderdi.



Haleplilerin yaşadıklarına kayıtsız kalmayan öğrenciler, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirin yanı sıra devletten aldıkları harçlıkları da düzenlenen yardım kampanyasına bağışlayarak okul idarecilerini duygulandırdı.



Pansiyon öğrenci temsilcisi Ali Yamaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pansiyonda kendilerine verilen harçlıkları Halepli kardeşlerine göndermenin buruk sevincini yaşadıklarını söyledi.



Müslümanlığın gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Yamaç, Halepli kardeşlerin sıkıntılarını gidermek için ellerinden geleni yapmak istediklerini belirtti.



Yamaç, Haleplilerin döktüğü gözyaşını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:



"276 öğrenci arkadaşımızla harçlıklarımızı Halepli kardeşlerimize gönderdik. Elimizden ne geldiyse Halep için yapmaya çalıştık. Allah korusun ülkemizde böyle bir şey gerçekleşirse biliyorum ki onlar da bize yardım edecektir. Aynı dili konuşmayabiliriz ama biz aynı peygamberin ümmetiyiz. Biz sadece yardımlarımızla değil, gönül bağıyla yanlarındayız. Halep'te gerçekleşen bu drama sessiz kalamazdık. Tabii ki gücümüz bazı şeylere yetmiyor ancak gücümüzün yettiği kadar elimizden geleni yaptık."



"Onlarla gurur duyuyoruz"



Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Nizamettin Bilici ise öğrencilerinin Halepliler için gösterdiği duyarlılık karşısında çok duygulandığını anlattı.



"Öğrencilerimiz sadece maddi yardımlarıyla değil dualarıyla, hatimleriyle, Yasinlerle, gece namazlarıyla Halepli kardeşlerinin yanındaydı." diyen Bilici, gösterilen bu hassasiyetin tüm kesimlere manevi güç kattığını ifade etti.



Daha önce okul olarak Halepliler için düzenledikleri kampanya kapsamında topladıkları yardımları gönderdiklerini aktaran Bilici, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimiz harçlıklarını ve kahvaltıda kendilerine verilen simit ve poğaçaları yemeyerek Halepli kardeşlerine yardımda bulundular. Maddi durumları kısıtlı olan bu öğrencilerimizin harçlıklarının tamamını bağışlamaları bizler için çok büyük moral oldu. Hamdolsun ki öğrencilerimizin kalplerinde iyilik, merhamet ve ümmetin bir ferdi olma duygusunun tavan yaptığını gördük. Öğrencilerimiz yardımlaşma konusunda bizleri özendirecek, tetikleyecek birliktelik ruhu ortaya koydular. Biz onlarla gurur duyuyoruz."