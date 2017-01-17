Harçlıklarını Halep'e Yardım İçin Veren Küçük Furkan'a Kızılay'dan Jest

ANKARA (İHA) – Ankara'da kumbarasında biriktirdiği bütün parasını Türk Kızılayı'nın "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyasına bağışlayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhammed Furkan Taşçı'ya Türk Kızılayı tarafından 'Playstation' hediye edildi.
Türk Kızılayı, kumbarasında Playstation almak için biriktirdiği bütün parasını Haleplilere yardım etmek üzere bağışlayan İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Furkan'a sürpriz yaptı. Türk Kızılayı tarafından alınan 'Playstation' Furkan'a törenle teslim edildi.
Keçiören Yunus Emre İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinliğe Türk Kızılayı Şube Başkanları, Okul Müdürü Mustafa Kemal Çalışır, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende konuşma yapan Okul Müdürü Çalışır, öğrencilerin Halep'te yaşanan olaylara duyarsız kalmadıklarını ifade ederek, "Türk Kızılayı ile yapmış olduğumuz istişarede Türk Kızılayı'nın başlatmış olduğu 'Bir Çuval Un' projesine Yunus Emre Okulu olarak katıldık" dedi. Çalışır, "Tabii öğrencilerim burada aşırı hassas davrandılar. Ceplerindeki harçlıklarını, kumbaralarındaki paralarını getirip bizlere teslim ettiler. Öğrencilerimizin içinden bir tanesi Muhammet Furkan isimli öğrencimiz kumbarasının tamamını getirip, Halep'teki kardeşlerine bağış yaptı. Biz Furkan'ın bu onurlu davranışı karşısında çok duygulandık, etkilendik. Kendisini bu konuda göstermiş olduğu davranışında tebrik ettik. Kendisi küçük, yüreği büyük öğrencimizi ben kutluyorum" diye konuştu.
"Sizlerin uzatmış olduğu bu yardım elinin kutsallığını ve güzelliğini tarif etmek mümkün değil"
Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencilerine teşekkürlerini ileten Türk Kızılayı Ankara Kavaklıdere Şube Başkanı Gültekin Çarpı Karapınar ise Türk Kızılayı'nın amaçları hakkında öğrencilere bilgi vererek şunları kaydetti:
"Kızılayın amacı hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmaktadır. İnsanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, sevgiyi, dostluğu ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Sizlerin uzatmış olduğu bu yardım elinin kutsallığı ve güzelliğini tarif etmek mümkün değil. Harçlıklarınızı ihtiyaç sahibi arkadaşlarınıza hediye ettiniz. Geleceğin lider kadrolarını oluşturacak olan sizler, büyüklerinize örnek oldunuz."
Konuşmaların ardından Okul Müdürü Mustafa Kemal Taşçı, Ankra Ticaret Lisesinden arkadaşı olan Türk Kızılayı Kavaklıdere Şube Başkanı Gültekin Çarpı Karapınar'a plaket takdim etti. Türk Kızılayı yetkileri ise Muhammed Furkan Taşçıya çok isteği 'Playstation' hediye etti ve Türk Kızılayı'nın genç üyesi ilan ederek yakasına rozet taktı. - ANKARA
Harçlıklarını Halep'e Yardım İçin Veren Küçük Furkan'a Kızılay'dan Jest
ANKARA (İHA) – Ankara’da kumbarasında biriktirdiği bütün parasını Türk Kızılayı’nın "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyasına bağışlayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhammed Furkan Taşçı’ya Türk Kızılayı tarafından ‘Playstation’ hediye edildi.
ANKARA (İHA) – Ankara'da kumbarasında biriktirdiği bütün parasını Türk Kızılayı'nın "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyasına bağışlayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhammed Furkan Taşçı'ya Türk Kızılayı tarafından 'Playstation' hediye edildi.