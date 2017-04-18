Harçlıklarını Çıkarabilmek İçin Pancar Topluyorlar

Harçlıklarını çıkarabilmek için pancar topluyorlar



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup öğrenci her yıl bahar aylarında azgın Habur Çayı ve dik kayalıkları aşıp pancar topluyor.

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde yaşayan öğrenciler, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen pancar bitkisini toplayıp satarak, hem harçlıklarını çıkarmak hem de aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla hayatlarını riske atıyorlar. Her yıl bahar aylarında Kamato adı verilen bölgede yetişen bitki için kilometrelerce yol kateden öğrenciler, azgın Habur Çayı ve dik kayalıklardan geçerek ölüme meydan okuyor. Öğrenciler, tehlikeli kayalıklarda topladıkları pancarı sırtlarına alarak, getirdikleri ilçe merkezi ve köylerde kilogramını 5 TL'den satıyor.

Mert Ecer adlı ortaokul öğrencisi, "Çok şifalı olduğu için köyümüze yakın yerde yetişen pancar için geldik. Biz de topladığımız pancarı satıp harçlıklarımızı çıkartacağız. Arkadaşlarımdan bazıları ise evlerine götürüp kurutacaklar, kış aylarında yiyecekler" dedi.