Haradinaj'ın Sırbistan'a İadesi İstendi

BELGRAD/ Sırbistan, geçen hafta Fransa'daki bir havalimanında gözaltına alınan Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ın iadesini talep etti.



Sırbistan Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kosova'daki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan ve halen Kosova Geleceği İçin İttifakın (AAK) genel başkanlığını sürdüren Haradinaj'ın, Sırbistan'a iade edilmesi için Fransız makamlarına dilekçe gönderildiği ifade edildi.



Bu arada, Kosova Meclisinde de AAK milletvekillerinin talebi üzerine olağanüstü toplantı düzenlendi.



AAK Meclis Grubu Başkanı Pal Lekaj, burada yaptığı konuşmada, Haradinaj'ın gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, Haradinaj'ın daha önce iki kez Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından suçsuz bulunduğunu anımsattı.



Başbakan İsa Mustafa da Sırbistan'ın Haradinaj için çıkardığı uluslararası yakalama kararının siyasi olduğunu savunarak, Fransız kurumlarının, Haradinaj'ın en kısa zaman ülkesi Kosova'ya iade edilmesi yönünde karar alacaklarına inandığını söyledi.



Sırbistan'ın çıkardığı uluslararası yakalama kararı nedeniyle Fransa'da gözaltına alınan Haradinaj, 4 Ocak'tan beri bu ülkede tutuluyor.



Haradinaj kimdir?



1968 yılında Kosova'da doğan Haradinaj, 1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova savaşında, UÇK'nın Dukagjin bölgesi komutanlığını yaptı. Kosova'daki savaşın sembol isimlerinden olan Haradinaj, çatışmaların sona ermesinin ardından siyasete girdi.



AAK'yi kuran Haradinaj, 2004 yılının aralık ayında 2005 yılının mart ayına kadar başbakanlık görevini yürüttü.



Lahey'deki ICTY savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sırp nüfusa yönelik savaş suçu işlemekle suçlanan Haradinaj, görevinden istifa ederek teslim oldu.



Mahkeme, 2008 yılında Haradinaj hakkında beraat kararı verdi. 2011 yılında hakkında yeni dava açılan Haradinaj, 2012 yılında bir kez daha hakkındaki suçlamalardan beraat etti.