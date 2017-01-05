VOLEYBOL Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsrail'in Hapoel Mate takımını 3-0 yendi.
Ein Sara Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, 22-25, 17-25, 18-25'lik setlerle Hapoel Mate'yi 3-0 mağlup etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. - İstanbul
Hapoel Mate: 0 - Fenerbahçe: 3
VOLEYBOL Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsrail'in Hapoel Mate takımını 3-0 yendi.
VOLEYBOL Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsrail'in Hapoel Mate takımını 3-0 yendi.
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