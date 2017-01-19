Hapoel'in Yıldızı: 'Türkiye'nin En İyi Takımı Beşiktaş'

FutbolArena Dış Haberler - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer Sheva'nın 34 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Mahran Radi, siyah beyazlılar hakkında övgü dolu sözler sarfetti. İsrailli futbolcu ayrıca Türk futboluyla ilgili olarak kendisine yöneltilen Galatasaray sorusunda da Beşiktaş'ın daha popüler olduğunu vurguladı.



Hapoel Beer Sheva'nın futbolcusu Mahran Radi'den Beşiktaş'a övgüler



UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'nın 34 yaşındaki futbolcusu Mahran Radi, ülke basınına yaptığı açıklamada çok konuşulacak sözler sarfetti.



"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY'DAN DAHA POPÜLER VE GÜÇLÜ"



UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Beşiktaş'la eşleşen Hapoel Beer Sheva'nın İsrailli futbolcusu Mahran Radi siyah beyazlılar hakkında, "Kesinlikle çok zor bir kura. Dikkatli olmalıyız. Özellikle İstanbul'daki maçta. Türkler orayı cehenneme çeviriyor. Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynadığı maçları internetten izledim. Benfica maçındaki geri dönüşleri inanılmazdı. Bunda taraftarın da önemli bir payı var." diye konuştu.



"TÜRK FUTBOLUNDA SENCE HANGİ TAKIM ÖNDE?"



Mahran Radi, Türk futbolunda hangi takımın şu an itibariyle daha iyi durumda olduğu sorusuna ise, "Önceki yıllarda Galatasaray ismini çok duymuştuk. UEFA Kupası'nı kazandıkları dönemde özellikle. Bir efsane gibilerdi. Ancak son yıllara bakıldığında bence Beşiktaş, Galatasaray'ın önüne geçti. Özellikle Avrupa'nın devleriyle oynadıkları maçlarda dikkat çeken sonuçlar aldılar. O yüzden Türkiye'nin en iyi takımıyla eşleştiğimiz söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.