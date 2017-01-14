Hanzade Doğan Boyner Davos'ta

ürkiye'nin ve bölgenin en büyük e-ticaret operasyonunu yöneten hepsiburada, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında tüm dünyada ekonominin geleceğini şekillendiren sektör liderlerinin temsil ettiği platformda yer alacak. Türkiye'den Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner'in yer alacağı "Ticaretin Geleceğine Yön Verenler" Platformu, Forum kapsamında yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen organizasyonlar ile ekonominin ve alışverişin geleceğini şekillendiriyor.

Hepsiburada, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) kapsamında faaliyet gösteren ve dünyanın önemli şirketlerinin dâhil olduğu "Ticaretin Geleceğine Yön Verenler" platformunda yer alıyor. Dünya çapında tüm sektörleri temsilen 200'den fazla CEO, bakan ve üst düzey yöneticinin yer aldığı platforma Türkiye'den yalnız hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner fikir lideri olarak aktif katılım sağlayacak. 4 gruptan oluşan "Ticaretin Geleceğine Yön Verenler" platformu bünyesinde hepsiburada, Perakendenin Geleceği kurulunda yapacağı fikir liderliği ile e-ticaret ve dijital dönüşüm konularında deneyimlerini yıl boyunca aktaracak.

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen organizasyonlarda bir araya gelen "Ticaretin Geleceğine Yön Verenler" platformu temsilcileri, 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Davos 2017'de de buluşacak. Platform kapsamında Endüstri 4.0 ile birlikte teknolojik dönüşümün getirdiği, tüketicinin değişen yüzü, alışverişin yeni kalıpları ve teknolojinin gelişimi ile ilgili kavramlar tartışılmakta ve hepsiburada platformda, hem Türkiye'den hem de e-ticaret alanından katılım sağlayan tek kuruluş olarak yer alıyor.

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenecek 'Davos'a Bakış' kapanış panelinde de bir konuşma gerçekleştirecek. Hanzade Doğan Boyner iş dünyası gözüyle Davos 2017'nin bir özetini çizerek, dijital dönüşümün toplum ve kurumlar nezdinde önemi, yeni teknolojilerin getirdiği fırsatlar ile kız çocuklarının eğitimi ve iş hayatında kadının güçlendirilmesi konusundaki görüş ve projelerini paylaşacak.