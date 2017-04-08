İstanbul Çocuk Sanat'ın iki perdelik müzikali "Hansel ve Gretel", 9 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde...



Yöneten: M. Tevfik Tunga



Uyarlayan: Funda Alp



Dekor: Meliha Babalık



Kostüm: Kulis Kostüm



Müzik: Bülent Birinci



Koreografi: Seda Aksoy Aytı



Yönetmen yardımcısı: Metin Kurt



Ses, ışık: Rena Tüfekçi, Habip Yıldırım



Oyuncular



Hansel: Metin Kurt



Gretel: Özge Erikçi



Anne: Özgül Soydaş



Baba: Cihan Bektaş



Karga: Mukaddes Ateş



Grimm kardeşlerin aynı adlı masalından uyarlanan müzikli çocuk oyunu, zengin olmak için yanlış yola sapan yetişkinler ile düştükleri zor durumdan kurtulmaya çalışan çocukların hikayesi komik bir dille anlatılmaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Hansel ve Gratel



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır