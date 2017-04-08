Hansel ve Gratel

İstanbul Çocuk Sanat'ın iki perdelik müzikali "Hansel ve Gretel", 9 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde.

Hansel ve Gratel

İstanbul Çocuk Sanat'ın iki perdelik müzikali "Hansel ve Gretel", 9 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde...

Yöneten: M. Tevfik Tunga

Uyarlayan: Funda Alp

Dekor: Meliha Babalık

Kostüm: Kulis Kostüm

Müzik: Bülent Birinci

Koreografi: Seda Aksoy Aytı

Yönetmen yardımcısı: Metin Kurt

Ses, ışık: Rena Tüfekçi, Habip Yıldırım

Oyuncular

Hansel: Metin Kurt

Gretel: Özge Erikçi

Anne: Özgül Soydaş

Baba: Cihan Bektaş

Karga: Mukaddes Ateş

Grimm kardeşlerin aynı adlı masalından uyarlanan müzikli çocuk oyunu, zengin olmak için yanlış yola sapan yetişkinler ile düştükleri zor durumdan kurtulmaya çalışan çocukların hikayesi komik bir dille anlatılmaktadır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31

Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Hansel ve Gratel

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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