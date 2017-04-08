Hansel ve Gratel
İstanbul Çocuk Sanat'ın iki perdelik müzikali "Hansel ve Gretel", 9 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde.
İstanbul Çocuk Sanat'ın iki perdelik müzikali "Hansel ve Gretel", 9 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde...
Yöneten: M. Tevfik Tunga
Uyarlayan: Funda Alp
Dekor: Meliha Babalık
Kostüm: Kulis Kostüm
Müzik: Bülent Birinci
Koreografi: Seda Aksoy Aytı
Yönetmen yardımcısı: Metin Kurt
Ses, ışık: Rena Tüfekçi, Habip Yıldırım
Oyuncular
Hansel: Metin Kurt
Gretel: Özge Erikçi
Anne: Özgül Soydaş
Baba: Cihan Bektaş
Karga: Mukaddes Ateş
Grimm kardeşlerin aynı adlı masalından uyarlanan müzikli çocuk oyunu, zengin olmak için yanlış yola sapan yetişkinler ile düştükleri zor durumdan kurtulmaya çalışan çocukların hikayesi komik bir dille anlatılmaktadır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31
Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Hansel ve Gratel
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır