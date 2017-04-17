Hanönü Eski Belediye Başkanı Özün'ün Baba Acısı
Hanönü eski belediye başkanı Şükrü Özün’ün babası Abdurrahman Özün vefat etti.
Hanönü eski belediye başkanı Şükrü Özün'ün babası Abdurrahman Özün vefat etti.
Bir dönem Hanönü Belediye Başkanlığı yapan Şükrü Özün'ün babası Abddurrahman Özün(74) akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.
Hanönü'de 1991-2002 yıllarında Hanönü Merkez muhtarlığıda yapan Abdurrahman Özün'ün cenazesi Hanönü ilçesinde Halime Hatun Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bozbük mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, eski MHP Kastamonu milletvekili Mehmet Serdaroğlu yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU