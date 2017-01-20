Hanönü'de Karne Heyecanı

Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu ve Anaokulu öğrencilerine karnelerini dağıttı.



Kaymakam Kıyıcı, yarı yıl tatili öncesi Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Kaymakam Kıyıcı karneleri dağıttı.