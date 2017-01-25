Taşköprü ilçe Jandarma Komutanlığı, trafik timi Hanönü ilçesinin köylerine ulaşım sağlayan bağlantı yollarında denetimlerini artırdı.
Geceli gündüzlü devriye gezen ekipler ilçe girişindeki yollarda denetim yapıyor.
Ekipler, trafikteki araçları kontrol ettikten sonra özellikle traktör kullanan sürücülere trafikle ilgili bilgi bulunan broşür dağıtıyor.
Hanönü'de Jandarma Ekipleri Denetim Yaptı
Taşköprü ilçe Jandarma Komutanlığı, trafik timi Hanönü ilçesinin köylerine ulaşım sağlayan bağlantı yollarında denetimlerini artırdı.
Taşköprü ilçe Jandarma Komutanlığı, trafik timi Hanönü ilçesinin köylerine ulaşım sağlayan bağlantı yollarında denetimlerini artırdı.
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