Hanönü'de Halk ve Güvenlik Toplantısı

Hanönü'nde halk toplantısının ilki Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı başkanlığında gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Kaymakam Kıyıcı, İçişleri Bakanlığının talimatları gereğince, doğrudan vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla her ay "Halk Toplantısı" düzenleyeceklerini belirtti.



Kıyıcı, bu toplantılara herkesin ve her kesimin katılabileceğini ifade ederek, belirlenen sorunların çözüm yolunun bulunacağını kaydetti.



Toplantıya, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Harun Tuncay, kamu kurum ve kuruluşların amir ve yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.