Hanönü'de Çeltik Üreticilerine Sertifikalı Tohum Dağıtıldı

Hanönü 'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Çeltik Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere 2 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıttı.



Hanönü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Güner Yonkuç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında beyanlı bin 500 dekar alana çeltik ekiminin yapılacağını, proje ile sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.



Açıklamalarının ardından çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapan Yonkuç, üreticilere tavsiyelerde de bulundu.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Veysel Balcı da proje uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, Hanönü ilçesinde son yıllarda çeltik üreticisinin ve üretiminin arttığını belirtti.



Üreticinin daha kaliteli ürün almaları için İl Özel İdare ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerince Çeltik Üretimi Geliştirme Projesinin uygulamaya konulduğunu ifade eden Balcı, proje kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe destekli sertifikalı Osmancık 97 çeltik tohumu dağıtıldığını söyledi.



Çeltik tohumu tesliminde, üreticilere çeltik yetiştiriciliği konusunda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.