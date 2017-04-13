Hanönü Belediyespor Kulübü'nden İtiraz

Kastamonu 2. Amatör Küme'de mücadele eden Hanönü Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan, aynı grupta yer aldıkları Pınarbaşıspor'un sahte oyuncu oynattığını iddia ederek, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na gerekli itirazı yaptıklarını söyledi.



Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hanönü ilçesinde dün oynadıkları ve Pınarbaşıspor'un 2-1 kazandığı maçta kaleci ile iki oyuncunun kaçak oynatıldığı iddiasıyla itirazda bulunduklarını belirtti.



Kastamonu 2. Amatör Futbol Ligi'nde 1. Amatör Küme'ye çıkmak için emek harcayarak mücadele ederek maddi manevi her türlü zor koşullara göğüs gerdiklerini söyleyen Arslan, "Çalınan puanlar sadece bizim değil, Abana, İnebolu ve Küre takımlarının da puanlarını ve emeklerini çalmak demektir." dedi.



Arslan, şu ifadelerde bulundu:



"Spor ahlakı içinde alınan her türlü mağlubiyet bizim için şereftir. Ancak, tamamen farklı oyuncularla kurulan bir takımdan bu şekilde alınan mağlubiyeti kabul etmiyoruz. Elimizdeki belgeleri, bilgileri ve fotoğrafları Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna sunduk. Doğru kararın verileceğine inancımız tamdır. Bu kararın takipçisi olacağız."