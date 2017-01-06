Hanönü Belediye Meclisi Toplandı

Hanönü Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.



İlçe Belediye Başkanı Serkan Uçar başkanlığında toplanan Belediye Meclisi üyeleri 3 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.



Görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edildi.



Kabul edilen maddelerin beldeye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Uçar, meclis üyelerine Hanönü'de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.