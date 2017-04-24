Hannover Uluslararası Sanayi Fuarı Kapılarını Açtı

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Sanayi Fuarı, bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.





Polonya'nın konuk ülke olduğu fuarda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 71 ülkeden yaklaşık 6 bin 615 firma ürünlerini sergiliyor.



Bu yıl "Entegre Endüstri - Değer Yaratmak" temasıyla düzenlenen fuarda Türkiye, 185 firma ile temsil ediliyor.





-Fuara katılan şirketlere teşekkür belgesi



Bu arada, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve Ticaret ataşesi Ruhi Deniz ile ziyaret ettikleri Türk şirketlerine katılım sertifikası verdi.



İTO olarak Hanover fuarına 25 yıldır katıldıklarını söyleyen Avdagiç, "Bu yıl yaklaşık bin 500 metrekare alanla katılım sağlıyoruz." dedi.





Katılım sertifikasını alan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, 2008 yılından bu yana fuara katıldıklarını ifade ederek, "Buraya getirdiğimiz veri tabanımızla üyelerimizi her alanda tanıtıyoruz. Türkiye'de 16 bin üyemiz var. Fuara ise 14 üyemiz katılmıştır. Ayrıca 10 organize sanayi bölgesi tanıtımı yapıyoruz" diyerek faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Hannover Başkonsolosu Malaman da Almanya'da düzenlenen fuarlara Türk firmalarının katılımının her yıl arttığına işaret ederek, "Bu fuarda 185 firmayla Türkiye, katılan firma sıralamasında 4. sırada bulunuyor. Firmalarımızın, endüstri başta olmak üzere, enerji, tasarım ve metal teknolojilerindeki gelişmeleri takip edilmesinde ve ihracatçılarımızın mevcut pazarlarını güçlendirerek yeni iş ve yatırım imkanları elde etmesine önemli katkı sağladığı bu fuarlara katılmalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.



28 Nisan'a kadar açık kalacak fuarı 200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.