Hannover Messe 2017 Fuarı Yarın Başlıyor

Hannover Messe 2017 Fuarı, 24-28 Nisan'da 70 ülkeden 6 bin 500 şirketi bir araya getirecek.



Hannover Messe açıklamasına göre, bu yılki teması "Entegre Endüstri - Değer Yaratmak" olarak belirlenen Hannover Messe 2017 Fuarı, 24–28 Nisan'da Almanya Hannover'de sanayi çevrelerini buluşturacak.



Hannover Fuar Merkezi'nde 7 ihtisas fuarına çatı teşkil edecek fuar, endüstriyel otomasyon, hidrolik-pnömatik ve akışkan gücü sistemleri, dijital fabrika, enerji, basınçlı hava ve vakum teknojileri (ComVac), endüstriyel yan sanayi, araştırma-teknoloji alanlarına odaklanacak.



Etkinlik boyunca 70 ülkeden 6 bin 500 şirket, 80 ülkeden 200 bin ziyaretçiye ürünlerini ve hizmetlerini sunacak. Polonya ise fuarda partner ülke olarak yer alacak.



- Fuar geçen yıl 5,5 milyon iş fırsatı oluşturdu



Açıklamada yer verilen bilgilere göre, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından "endüstriyel teknoloji konusunda dünyanın lider fuarı" olarak, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından ise, "Tüm fuarlar içinde en büyük endüstriyel fuar" olarak nitelenen fuar endüstriyel teknoloji konusunda dünyanın lider ticaret fuarı konumunda.



Hannover Messe, küçük ve orta ölçekli şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra Apple, Foxconn, Microsoft ve Volkswagen gibi küresel işletmelerin üst yöneticilerini de (CEO) ağırlıyor.



Hanover Messe'nin ziyaretçilerinin yüzde 95'ini iş dünyasından profesyoneller oluştururken, yüzde 68'ini kilit karar alıcılar ve yüzde 44'ünü de yöneticiler oluşturuyor.



Ziyaretçilerin yüzde 52'si fuara yeni tedarikçi arayışı ile gelirken, yaklaşık üçte biri yurt dışından katılım gösteriyor.



Bir ziyaretçinin ortalama bütçesi 550 bin avro olurken, katılımcılar, Hannover Messe Fuarı 2016'da yaklaşık 5,5 milyon potansiyel iş fırsatı yarattı.



- "Fuar rehberlik sağlayacak"



Deutsche Messe Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Köckler, endüstriyel dönüşüm için strateji geliştiren şirketlerden birçoğunun somut faydalar görmeden yatırım yapmayı düşünmediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Endüstri 4.0 tek seferde üretim tesisinin tamamını yenisiyle değiştirmek anlamına gelmiyor, bunun yerine aşamalı bir süreç ortaya koyuyor. Örneğin, firmalar üretim süreçlerinde iyileştirmeler yapmalarına veya yeni iş modelleri geliştirmelerine yardım edecek olan verileri yakalamak ve değerlendirmek üzere mevcut tesislerine sofistike sensörler takmakla işe başlayabilirler.



Önümüzdeki Hannover Messe fuarı, şirketleri için dijitalleşmenin yararlarından istifade etmek ve tesislerini adım adım Endüstri 4.0 fabrikalarına dönüştürmek isteyen imalat sektöründen ziyaretçilerin ihtiyaç duydukları rehberliği sağlayacak."



- Tüyap'ta düzenlenecek fuar için basın toplantısı yapılacak



Öte yandan Türkiye'de faaliyet gösteren Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, fuarın üçüncü gününde yapacağı basın toplantısıyla 15–17 Mart 2018'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleyecekleri WIN Eurasia hakkında güncel bilgileri paylaşacak.



Avrasya'nın en önemli endüstri fuarları kabul edilen WIN Eurasia Metalworking ve WIN Eurasia Automation'ın, 2018 yılı itibarıyla WIN Eurasia adı ile tek çatı altında birleştirileceği daha önceden duyurulmuştu.