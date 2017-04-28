Hanımlar kendi ürettikleri ürünler ile ev bütçelerine katkı sağlıyor



KASTAMONU - Hanönü'nde ev hanımı, el emeği göz nuru ürünlerinin hem sergisini yapıyor hem de satışını yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Hanönü'nde kadınların kurmuş oldukları Hanönü Kadın Girişimciler Derneği Üyesi olan Birgül Baş, evde boş vakitlerinde yaptığı sanatsal çalışmaları, geleneksel el işi ürünleri ve hediyelik eşya gibi el emeği göz nuru ürünlerini ilçe pazarında sergileme ve satışa sunma imkanı buldu. Ürünlerini satmak için Hanönü'nde ilçe pazarında sergi açan Hanönü Kadın Girişimciler Derneği Üyesi Birgül Baş, kadının isteyip de yapamayacağı bir işin olmadığını belirterek, tüm kadınların boş vakitlerinde bu tür işler yaparak aile bütçelerine katkı sağlamasının gerektiğini söyledi.

Ev Hanımı Birgül Baş, "Bayanlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımını daha çok sağlamak için böyle bir proje düşündük. Bu proje sayesinde kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirerek kazanca çeviriyor ve böylece aile bütçesine katkıda bulunuyorlar" dedi.