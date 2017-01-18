Hanımlar İçin Bilgisayar Eğitimi Düzenlendi

Teknosa'nın kadınlara yönelik başlattığı 'Kadın için Teknoloji´ eğitimlerinin yeni durağı Karaman oldu. Proje; Teknosa, Habitat Derneği, Microsoft Türkiye, UNDP ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülürken Karaman'da ki eğitimler ise Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İmran Sanat Merkezi desteğiyle gerçekleştirildi. Mümine Hatun Kültür Merkezi'nde verilen bilgisayar kursunda şu ana kadar 150 bayan kursiyere eğitim verildi.

Gönüllü eğitmenler Fatih Görünü ve Sinan Çınardal tarafından verilen eğitimlerde; Bilgisayarda yazı yazma, internet, e-posta gönderimi ve sosyal medya kullanımı gibi temel konulara yer veriliyor. Gönüllü eğitmen Fatih Görünü, "Kadın için Teknoloji" projesiyle hiç bilgisayar kullanmamış bayanların; başta çocukları, torunları olmak üzere yakın çevreleri ve hatta dünya ile etkileşim halinde olması, ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca erişmesi, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işlemleri yapabilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.

