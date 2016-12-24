Hanımeller Çarşısı'nın 60'lık Esnafları

ÖMER ERİM BAŞTİMAR - Kastamonu'daki Hanımeller Çarşısı'nda esnaflık yapan yaşları 60 ile 68 arasında değişen 4 kadın, aile bütçelerine katkı sağlıyor.



Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı girişimleriyle 2013 yılında hizmete açılan Hanımeller Çarşısı, ev hanımlarına el emekleriyle yaptıkları ürünleri satma imkanı sunuyor. Mikrokredi kullanan kadınlar, çarşıda sadece kendi yaptıkları ürünleri satıyor, dışarıdan hiçbir ürün getirilmiyor.



Hanımeller Çarşısı'nda yaptıkları hediyelik eşya, masa örtüsü, salon takımı, taş baskı önlükleri, çanta, ev dokumaları gibi ürünleri satan Yüksel Temekoğlu (60), Gülezar Seyitoğlu (63), Hikmet Dalahmetoğlu (64) ve Melek Çufadaroğlu (68), böylece aile ekonomilerine katkı sağlama imkanı buluyor.



Çarşı esnafından Çufadaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açıldığında 6 kişi olduklarını, daha sonra 2 kişinin ailevi nedenlerle iş yerini kapattığını söyledi.



Üç arkadaşı ile çarşıyı ayakta tutmaya çalıştıklarını dile getiren Çufadaroğlu, çarşının kapanmaması için büyük çaba harcadıklarını belirtti.



Her gün sabah standını açtığını anlatan Çufadaroğlu, "Her gün saat 08.00'de gelerek işimizin başına geçiyoruz. İşlerimiz yazın iyi oluyor ama havalar soğuduğu için şimdi düştü. Belediyenin kurduğu çarşı olduğu için kira vermiyoruz ancak hepimiz, birbirimize kefil olarak kredi kullandık. Borcumuzu ödemek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Temekoğlu da çarşıdaki 4 kadın esnaf olarak mikrokredi çekerek, iş yerlerini açtıklarını söyledi.



Sattıkları ürünlerin fiyatlarının çok uygun olduğunu vurgulayan Temekoğlu, "Kazancımız mevsimine göre değişiyor. Özellikle yöresel ürünler yapıyoruz. Hediyelik eşya, masa örtüsü, taş baskı önlükleri, ev dokumaları gibi ürünleri satıyoruz." dedi.



Dalahmetoğlu ise 3 yıldır çarşıdaki iş yerini çalıştırdığını, yazın turistlerden dolayı işlerinin daha iyi olduğunu dile getirdi.



Hanımeller Çarşısı'nın özelliğinin kadın esnaftan oluşması olduğuna dikkati çeken Dalahmetoğlu, "Çarşıda kuralımız var. Hazır ürün satmıyoruz, kendimizin yaptığı dokuma ürünleri getiriyoruz. El işleri, yemeni yapıyoruz, dantel ve taş baskı ürünleri yaparak satıyoruz." diye konuştu.



Seyitoğlu da kışın işlerinin düşük olmasından dolayı işe zaman zaman geldiğini belirtti.