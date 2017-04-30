Hanımeli Sokağına Yoğun İlgi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından kadınlar tarafından işletilen Hanımeli Sokağı, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.



Kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri stantlardan oluşan Hanımeli Sokak, haftanın 7 günü açık. Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların el emeklerini değerlendirmek üzere açtığı Hanımeli Sokak'ta en güzel el işi ürünleri ve ekolojik gıdaları bulunabiliyor. Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak'ta her gün farklı bir konsept vatandaşlarla buluşuyor. - ESKİŞEHİR