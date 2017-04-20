Hanımefendi ile Hizmetçisi - Açok

Hanımefendi ile Hizmetçisi, nisan ayında ikincikat'ta...



Bu oyun; büyük Fransız filozof Denis Diderot'nun meşhur "Kaderci Jacques ile Efendisi" adlı kitabından esinlenmiş ve AÇOK'lu ağabeylerinden proje isteyen sevgili AÇOK'lular Funda Şen Bahar ve Yasemin Güvenç için yazılmıştır.



Birisi soyluları, diğeri halkı temsil eden iki hanım birlikte gezmeye çıkarlar. Yol boyunca sohbet konusu olarak Hanımefendi aşk hikayelerini anlatmasını ister hizmetçisinden.



Roman gibi yazılan ama roman olmayan bir edebi deneme metninden sahne metnine geçerken; Hizmetçinin bir türlü sonu gelmeyen aşk hikayesi layt motif oldu. Bu vesileyle de Fransa'nın 18. Yüzyıldaki sağlık, eğitim, sosyal yapı ve din kurumlarına bakma fırsatı bulundu.



Tadımlık birkaç diyalog alalım mı buraya?



Hanımefendi: Bugün nereye gideceğimizi planladınız mı önceden?



Hizmetçi: Bugün nereye gideceğimiz alnımıza yazılıdır madam. Biz seçemeyiz. Mesela "Vitrin bakmaya gidelim" desem…



Hanımefendi: Ben vitrin bakmam… Vitrinlere halk bakar…



Hizmetçi: Modayı nasıl takip edersiniz peki?



Hanımefendi: Ben modayı takip etmem, moda beni takip eder…



Hizmetçi: Nasıl yani?



Hanımefendi: Uzun zamandır yardımcımsınız, hiç dikkat etmediniz mi? Kahya ile haber gönderiyorum, bütün yeni korseleri, elbiseleri, şapkaları, çorapları, çorap bağcıklarını, ayakkabıları şatoya getiriyorlar… İçlerinden beğendiklerimi seçiyorum, onlar moda oluyor…



AÇOK



Aydınlık Çağdaş Oyunlar Kumpanyası Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 50.Yıldönümünün kutlandığı 1973'de Üsküdar'da hayata geçti. Tiyatro serüveni, Muhsin Ertuğrul ve Haldun Taner Hocalarının talimatıyla, modern özgün çocuk piyesleriyle başladı. Sonra aydınlık çağdaş piyeslerle gençlerin ve yetişkin seyircilerin karşısına çıktı. Yurtiçinde her yöreye turneler yaptı.



Avrupa'da önemli festivallere ve uzun turnelere davet edildi. Yurtdışında Türk Tiyatrosunu başarıyla temsil etti. Karşılıklı konuşmaların en aza indirildiği görsel oyun tarzıyla, çoğu projesi seçkin ödüllere layık görüldü.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Hanımefendi ile Hizmetçisi - Açok



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır