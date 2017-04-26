'Hanım Ağa Çetesi' Yeniden Hakim Karşısında

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde 'Hanım Ağa Çetesi' olarak bilinen, iddiaya göre 51 yaşındaki Saadet Şen'in elebaşılığını yaptığı 26 sanıkla ilgili 15 Temmuz 2014'te verilen kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2012 yılında bir suç örgütünü takibe aldı. Çeteye karşı Bursa'dan gelen Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanacağını anlayan suç örgütü üyelerinden Emrah Kaya, ruhsatsız tabancasıyla göğsüne bir el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaya yaşamını yitirdi. Operasyonu sürdüren polis, çetenin elebaşı olduğu öne sürülen 'Hanım ağa' lakaplı Saadet Şen'in de aralarında bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı.



KOLTUK DEĞNEKLİ 'HANIM AĞA'



'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'adam öldürmek', 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'hürriyetten yoksun bırakmak' suçlarından adliyeye çıkartılan şüphelilerden, aralarında yürümekte güçlük çektiği için koltuk değnekleri kullanan Saadet Şen'in de bulunduğu 15'i tutuklanırken, 11 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



12 SANIK MAHKUM OLDU



Özel Yetkili Mahkemelerin kapatılmasından sonra, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan dava 15 Temmuz 2014'te sonuçlandı. Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Saadet Şen'e 16 yıl 15 gün, oğlu Erdal Güneş'e 'ömür boyu' ve 79 yıl 6 ay, Samet Güneş'e 'ömür boyu', Yücel Bayzin'e 33 yıl 6 ay 15 gün, İlyas Uslu'ya 19 yıl 4 ay 15 gün, Serkan Sever'e 13 yıl 6 ay 15 gün, Güven Eray Ocak'a 5 yıl 7 ay 15 gün, Bilal Aydın'a 4 yıl 2 ay, Mustafa Erenei 4 yıl 2 ay, Ergin Alan'a 4 yıl 2 ay, Ömer Pala'ya 2 yıl 1 ay, Canip Avşar'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Aynı davadan yargılanan 14 kişi ise beraat etti.



İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay'a gönderilen karar bozuldu. Yargıtay, İnegöl'e bağlı Yeniceköy beldesinde 23 Şubat 2011 tarihinde işlenen İlyas Ceylan cinayeti dosyasının da çete davası ile birleştirilmesini istedi. Bu gerekçeyle bozulan dava İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başladı. Duruşma savcısı birleştirilen dava ile ilgili mütalaa verdi. Savcı, 30 sayfalık mütalaasında Saadet Şen'in kasten adam öldürmeye azmettirmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti karar duruşmasını 22 Mayıs'a erteledi.



- İnegölbursa