Hanife İzdivaça Geri mi Döndü?

Hanife, Zuhal Topal'ın programına veda ettiğini açıklamıştı. Ancak Hanife programa geri döndü. Sürpriz bir karara imza atarak ekranlara veda ettiğini açıklayan gelin adayı Hanife, bir hafta dayanabildi. Hanife'nin reytingler düşünce programa geri döndürüldüğü konuşuluyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programının müzmin gelin adaylarından Hanife, sürpriz bir karara imza atmış ve ekranlara veda ettiğini duyurmuştu. Ancak programın dün yayınlanan bölümünde canlı yayına çıkan Hanife "Kafamı dinledim ve döndüm" diyerek büyük bir sürprize imza attı.

REYTİNGLER DÜŞTÜ

Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Hanife'nin gitmesinin ardından programın reytingleri bir hayli düştü. Bunun için harekete geçen Zuhal Topal'ın ekibinin Hanife'yi ikna ederek programa döndürdüğü konuşuluyor.

HANİFE'NİN HAYRANLARINA SÜRPRİZİ OLABİLİR

Uzun süredir izdivaç programlarında boy göstermesine rağmen bir türlü kısmetini bulamayan müzmin gelin adayı Hanife, birkaç gündür yoktu ekranda. Gerek sosyal medyada, gerekse internet sitelerinde Hanifenin akıbetiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

"YORUMLAR BENİ VE AİLEMİ ÜZÜYOR"

Çok geçmeden "kara haber" geldi Hanife'den… Karşısına çıkan taliplerin hiçbirini beğenmemesiyle ünlü Hanife, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla artık izdivaç programlarına katılmayacağını söyledi. Hanife Gürdal'ın açıklaması şöyle:

Artık sağlığım iyi olmadığı için programa ilerleyen zamanda da devam etmeyeceğim. Hakkımda yapılan olumsuz yorumlar beni ve ailemi üzüyor. Bu sebepten çok yakında sosyal medya hesabımı da kapatacağım. Fenomen gelin adayı Hanife Milliyet magazin yazarı Ali Eyüboğlu'nun da gündemindeydi.

"BENİ YENİ HESABIMDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ"

Eyüpoğlu Hanife'nin yeni aldığı sürpriz kararı bugünkü köşesinde böyle duyurdu: Hesabı gizli olmasına rağmen Instagram'da 465 bin takipçisi olan Hanife'nin haberini kullanan sitelerdeki yorumlara baktım. Her Hanife haberinin altında bir sürü yorum… Hanife için vakit ayırıp, haberinin altına yorum yazanların, izdivaç programlarını izleyenlere kızmasına ne demeli?

Hanife, söylediği gibi yaptı, o hesabını kapattı, ama "Sil baştan başlamak gerek bazen" diyerek kendine yeni bir hesap açtı ve eskisine şu notu yazdı: "Bu hesabımı artık kullanmıyorum. Beni yeni hesabımdan takip edebilirsiniz canlarım." Hanife fanlarının karalar bağlamasına gerek yok. "Müzmin gelin adayı" Hanife, kendine "yeni bir sayfa" açtığına göre vardır size bir sürprizi.

HANİFE BAŞKA KANALA MI TRANSFER OLUYOR?

Birkaç gündür ekranlara çıkmayan gelin adayı Hanife'nin nerede olduğu konuşuluyordu. İzdivaç programıyla tanınan gelin adayı Hanife, başka bir kanala transfer olacağı iddialarına cevap verdi. Yıllardır izdivaçlarda boy göstermesine rağmen bir türlü kısmetini bulamayan gelin adayı Hanife, birkaç gündür ekranlara çıkmıyordu.

GELİN ADAYI HANİFE'YE NE OLDU?

Gerek sosyal medyada, gerekse bazı internet sitelerinde Hanife'nin başka kanala transfer olduğu iddiaları atıldı. Çok geçmeden Hanife'den yanıt geldi.

"OLUMSUZ YORUMLAR BENİ VE AİLEMİ ÜZÜYOR?

Karşısına çıkan taliplerin hiçbirini beğenmemesiyle oldukça çok eleştiri de alan Hanife, şöyle bir açıklama yaptı. Başka bir yere transfer olmak için programdan ayrılmadığını vurgulayan Hanife Gürdal'ın açıklaması şöyle:

"Artık sağlığım iyi olmadığı için programa ilerleyen zamanda da devam etmeyeceğim. Hakkımda yapılan olumsuz yorumlar beni ve ailemi üzüyor. Bu sebepten çok yakında sosyal medya hesabımı da kapatacağım."

"HANİFE SÖYLEDİĞİ GİBİ YAPTI"

Fenomen gelin adayı Hanife, Milliyet magazin yazarı Ali Eyüboğlu'nun da gündemindeydi. Eyüpoğlu Hanife'nin yeni aldığı sürpriz kararı bugünkü köşesinde böyle duyurdu:

"Hesabı gizli olmasına rağmen Instagram'da 465 bin takipçisi olan Hanife'nin haberini kullanan sitelerdeki yorumlara baktım. Her Hanife haberinin altında bir sürü yorum… Hanife için vakit ayırıp, haberinin altına yorum yazanların, izdivaç programlarını izleyenlere kızmasına ne demeli? Hanife, söylediği gibi yaptı, o hesabını kapattı, ama "Sil baştan başlamak gerek bazen" diyerek kendine yeni bir hesap açtı ve eskisine şu notu yazdı: "Bu hesabımı artık kullanmıyorum. Beni yeni hesabımdan takip edebilirsiniz canlarım."







