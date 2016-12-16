Hanife ile Birkan Sevgili mi? Birkan Hanife ile İlgili Neler Söyledi?

Hanife ile Birkan sevgili mi sorusunun cevabını sizler için derledik. Hanife ve Birkan ile ilgili bilmeniz gerekenler. Daha önce izdivaç programındaki gelin adaylarından biri ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Birkan'ın Hanife hakkındaki ifşaları Zuhal Topal dahil herkesi şaşkına uğrattı. Yatak görüntüleri ortaya çıkan Birkan'ın annesi Songül Hanım, Hanife'nin daha önce evlerine defalarca geldiğini ve olay gelin adayının programda olmadığı sürece nerede olduğunu sorarak göndermede bulundu. Annesinin ardından söz alan Birkan ise, Hanife'nin kendisinden hoşlanndığını belirterek "Kendisine talip olmamı istedi" şeklinde konuştu.

HANİFE'NİN İTİRAFI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Kendisinin başkalarıyla birlikte olduğunu ima eden Songül Hanım'a misilleme yapan Hanife ise itirafı ile Zuhal Topal'ın dahi gözlerinin açılmasına sebep oldu. "Esmira her gün size geliyor. Bunu çok iyi biliyorum" diyen Hanife'nin sözleri bir anda stüdyoyu buz kesti.

HANİFE'YE ZOR SORU

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında uzun süredir koca arayan Hanife, geçtiğimiz günlerde ekranlara veda ettiğini açıklamış; ancak ardından çark ederek geri dönmüştü. Şimdilerde ekranda yeniden boy gösteren ve taliplerini aramaya koyulan Hanife, eski taliplerinden birinin sorusu üzerine neye uğradığını şaşırdı.

"HAYATINA GİREN İNSAN..."

Eski talibinin "Uzun süredir buradasın. Aşk nedir, sevgi nedir biliyor musun gerçekten? Ya da o kadar insanla görüştükten sonra bundan sonra hayatına girecek insan o boşluğunu doldurabilecek mi?" sorusu karşısında kısa süreli duraksayan Hanife, kaçamak cevaplar vererek soruyu geçiştirmeye çalıştı.