Hani'nin Dereleri Islah Edilecek

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesinin ıslah ve taşkın kontrolü ile ilgi hazırladığı 33 milyon liralık yatırım projesi Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kabul edilerek 2017 yatırım programına alındı.



Hani Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşları belediye hizmetleri ile buluşturmak için başlatılan çalışmaların sürdüğü, ilçede bu kapsamda temizlikten asfalta, parktan alt yapıya kadar pek çok alanda çalışma yürütüldüğü bildirildi.



Hani Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, DSİ Bölge Müdürlüğü teknik personellerince yapılan etütler sonucunda ilçe merkezi, Anıl, Süslü, Abacılar, Kuyular ve Gürbüz Mahalleleri içinden geçen derelerin ıslah ve taşkın kontrolü çalışmalarına yönelik projenin hazırlanarak DSİ'ye sunulduğu belirtilen açıklamada, raporun DSİ Genel Müdürlüğünce onaylandığı aktarıldı.



İlçe merkezi, Anıl, Süslü, Abacılar, Kuyular ve Gürbüz Mahalleleri Taşkın Kontrolü Projesi'nin 2017 yılı yatırımı programına alındığı bildirilen açıklamada, proje kapsamında 20 kilometre civarındaki dere güzergahlarında taşkın kontrol ve dere ıslahı çalışması yapılacağı kaydedildi.