Hani halkı, kayyumun meyvelerini toplamaya devam ediyor

Yaklaşık 6 ay önce ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Şaban Arda Yazıcı, kadın ve çocuk konuk evini hizmete açtı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesi'ne yaklaşık 6 ay önce kayyum olarak atanan aynı zamanda ilçe Kaymakamı olan Şaban Arda Yazıcı, Zeyneb Hatun Kadın ve Çocuk Konuk Evi'ni hizmete açtı.

Geldiği ilk gündün bu yana ilçe halkının sevgilisi haline gelen Yazıcı, hazırladığı projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. İlçeye atandığı günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Yazıcı, kentin en büyük sorunu olan su problemini çözerken, dere ıslah çalışmalarına da hız verdi. Yaklaşık 164 milyon değerindeki projeleri hayata geçirmek için çaba gösteren Yazıcı'nın son faaliyeti, Zeyneb Hatun Kadın ve Çocuk Konuk Evi'ni hizmete açmak oldu. Zeyneb Hatun Kadın ve Çocuk Konuk Evi'nin açılışını çocuk ve kadınlarla birlikte gerçekleştiren Yazıcı, çocuklara oyuncak dağıtırken, kadınların sorunlarını dinleyip çözüm bulunması için yetkililere talimat verdi.

Kentteki çalışmaları ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yazıcı, Hani Belediyesi olarak ilçede yaşayan kadın ve çocuklara yönelik hazırlamış oldukları 5 projeden ikincisini hizmetin asli sahibi olan bu ilçenin kadınları ve kıymetli çocukları ile birlikte faaliyete soktuklarını söyledi. Yazıcı, "Bu ilçede bulunan 7'den 70'e herkes, belediyenin hizmetleri ile sonuna kadar tanışacaktır. Talepleri kaile alınmayan taleplerine kulak asılmayan, talepleri ile alakalı hiçbir faaliyette bulunulmayan bir belediyeyi aldık, biz şu an belediyeyi vatandaşlarımızla tanıştırdık. Biz burada kadın ve çocuk temelli, toplumun her kitlesine, bu ilçede yaşayan her gruba ulaşmayı hedefledik. Biz burada kadını yükselteceğiz, yücelteceğiz, ona hak ettiği önemi her daim sunma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

"Biz kimsenin koltuğunu gasp etmedik"

Kendilerinin göreve başladıkları zaman kadınlar ve çocuklar noktasında gördükleri olumsuzluk karşısında dehşete kapıldıklarını aktaran Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada tamamıyla kadının sosyal hayattan tecrit edildiği sosyal halatın bireyi olmaktan uzaklaştırıldığı, belediyenin yolunu dahi bilmediği durumlara şahit olduk. Biz her zaman onları bu tarz burada yürütülen projeler gibi baş tacı edeceğiz, sorunlarına bire bir yerinde vakıf olarak çözüm üretme gayreti içerisinde olacağız. Burada yürütülen faaliyetler dışında, ilçemizde yaklaşık maliyeti 164 milyon lira olan projeleri de yürütmekteyiz. Biz kimsenin koltuğunu gasp etmedik. Biz burada devletimiz bizi görevlendirdi, yasal ve meşru zeminde burada ortada var olan mağduriyetin giderilmesi noktasında buraya bizi memur kıldı. Bizim bundan başka bir amacımız yok. Belediye imkanlarını gayri meşru işlerde değil burada yükümlü olduğu faaliyetleri yürütme noktasındaki adımlara da bu vatandaşlarımız şahittir. Burada bugün açılışı yapılan tesis ve diğer 4 tesis yaklaşık 5 milyon liraya mal oldu bize kültür merkezi ile birlikte."