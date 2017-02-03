Hani'de Karla Mücadele

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, kar yağışı dolayısıyla kapanan 26 mahalle ve 43 mezra yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Hani Belediyesi ekiplerinin, karla mücadele çalışmaları sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı başlatılan tuzlama çalışmalarına aralıksız devam edildiği ve hastaların hastaneye yetiştirilmesi için 112 acil ekibine öncülük yapıldığı belirtildi.