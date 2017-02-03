Hangisi Yükseliyor; Hangisi Düşüyor?

Microsoft'un web tarayıcısı Edge'i geliştirme çabaları, sonunda yükselen kullanım oranlarıyla meyvesini vermiş görünüyor. NetMarketShare'in en son istatistikleri, Windows 10'un tarayıcısının kullanım alanını genişlettiğini söylüyor.



NetMarketShare'in raporuna göre Microsoft Edge, web tarayıcıları arasında artık yüzde 5,48'lik bir paya sahip. Bu, tarayıcının geçen ayki yüzde 5,33'lük payını biraz büyüttüğünü gösteriyor. Önceki yıla göre artış ise yüzde 178 gibi oldukça iyi bir oran. Internet Explorer düşüşünü sürdürüyor ve tarayıcının önceki aya göre yüzde 19,71, geçen seneye göre yüzde 55 gerilediği gözleniyor. Google'ın web tarayıcısı Chrome, pazar payını yüzde 56,43'ten yüzde 57,94'e yükseltirken, geçen sene aynı dönemdeki pazar payının yüzde 35,05 olması dikkat çekiyor. Yani Chrome, geçen seneye göre yüzde 65'lik etkileyici bir büyüme göstermeyi başardı.



Mozilla Firefox'un pazar payının, geçen ayki yüzde 12,22'den yüzde 11,77'ye düştüğü gözleniyor. Safari, yüzde 3,47 ile konumunu korurken, Opera'yı da içeren "Diğer" dilimi, yüzde 1,64'e geriledi. Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.